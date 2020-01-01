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"غوغل" تتفاوض لتعزيز وجود منتجاتها على هواتف سامسونج

الأربعاء 29 يوليو 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تتفاوض لتعزيز وجود منتجاتها على هواتف سامسونج


وكالات / سما /

علمت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل تجري مفاوضات مع شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس من أجل عقد اتفاق رئيسي يتيح لتطبيقات ومنتجات غوغل وجودا أقوى على الهواتف الذكية التي تنتجها سامسونج.

وأشارت بلومبرج إلى أنها اطلعت على مراسلات تتعلق بالمفاوضات وتشير إلى أن المحادثات تتضمن منح غوغل المزيد من السيطرة على أعمال البحث على أجهزة سامسونج في العالم. وتعتبر سامسونج أكبر منتج للهواتف الذكية على مستوى العالم حيث وصلت مبيعاتها في العام الماضي إلى نحو 300 مليون جهاز.

ونقلت بلومبرج عن أحد المصادر المطلعة القول إنه في حين تستخدم هواتف جالاكسي التي تنتجها سامسونج نظام التشغيل أندرويد الذي تطوره غوغل ، فإن الاتفاق المنتظر سيضمن ايضا تواجد تطبيق المساعد الرقمي والمتجر الإلكتروني بلاي ستور على هذه الأجهزة.

وسيتيح هذا الاتفاق لعملاق الإنترنت الأمريكي الوصول اليومي إلى مستخدمي أجهزة سامسونج بصورة اكبر، وسيعني أيضا أن خدمات الأجهزة المحمولة الخاصة بالشركة الكورية الجنوبية مثل المساعد الرقمي بيكسباي سيكون اقل ارتباطا بأجهزتها.

وبحسب بلومبرج فإن هذا الاتفاق سيكون بمثابة استسلام من جانب سامسونج لكن تراجع مبيعاتها خلال العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد جعلها في حاجة إلى زيادة إيراداتها وأضعف موقفها التفاوضي مع جوجل.

#غوغل #سامسونج

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