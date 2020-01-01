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مسبار المريخ الصيني يلتقط صورة للأرض والقمر

الأربعاء 29 يوليو 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسبار المريخ الصيني يلتقط صورة للأرض والقمر


وكالات / سما /

التقط المسبار الصيني للمريخ تيانون-1 صورة للأرض والقمر على بعد حوالي 1.2 مليون كم عن الأرض، وفقا لما ذكرته مصلحة الفضاء الوطنية الصينية .

وأطلقت الصين يوم 23 يوليو الجاري أول مسبار للمريخ تيانون-1 ، والذي يعني في اللغة الصينية "أسئلة إلى السماء"، ما يمثل أول خطوة للبلاد في استكشاف الكوكب في النظام الشمسي.

والتقط تيانون-1 صورة للأرض والقمر باستخدام جهاز استشعار للملاحة البصرية يوم الاثنين. وفي الصورة الملتقطة بالأسود والأبيض، كانت الأرض والقمر، الأرض كبيرة والقمر صغيرا، على شكل هلال، يراقبان بعضهما البعض في الكون الشاسع.

ووفقاً لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية، انفصل المسبار عن جاذبية الأرض ودخل المدار الانتقالي للأرض والمريخ، حيث قطع مسافة أكثر من 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض.

وذكرت المصلحة أن المسبار في حالة جيدة .

 
#القمر #الأرض #المسبار الصيني

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