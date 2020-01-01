  1. الرئيسية
  2. مقالات

حراك في الكيان الصهيوني‎ ...د. مصطفى يوسف اللداوي

الأربعاء 29 يوليو 2020 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حراك في الكيان الصهيوني‎ ...د. مصطفى يوسف اللداوي


في الكيان الصهيوني اليوم ...

مظاهراتٌ شعبيةٌ واسعة،

آلاف العاطلين عن العمل في الشوارع،

أطياف المستوطنين وفئات المجتمع الصهيوني يتجمعون،

اعتقالاتٌ في صفوف المتظاهرين،

الشرطة تطلق قنابل الغاز والطلقات المطاطية والمياه العادمة والمياه المضغوطة،

الشرطة تستخدم القوة وتعتدي على المتظاهرين بالضرب،

المتظاهرون يغلقون الشوارع والطرقات، ويعطلون حركة السير والمواصلات،

المتاجر والشركات والمكاتب والمؤسسات والورش والمعامل والمصانع تهدد بالإضراب،

المتظاهرون يمنعون الوزراء من دخول مكاتبهم، وأعضاء الكنيست من الاقتراب من مبنى البرلمان أو الدخول إليه،

المتظاهرون يعتدون على عناصر الشرطة، ويرشقون سياراتها بالحجارة،

مطالباتٌ شعبية بإسقاط الحكومة، وإقالة رئيسها ومحاكمته، ودعواتٌ لإجراء انتخاباتٍ جديدةٍ،

الثقة تسقط، الولاء يهتز، الأمن يتزعزع، المستقبل يتبدد،

نداءٌ من رئيس الكيان الصهيوني واستغاثة بوقف العنف، والانسحاب من الشوارع، وعدم الانجرار إلى الفوضى العامة والخراب المدمر للبلاد،

لا أحد يصغي ولا أحد يسمع أو يستجيب، إنها النار تشتعل فلا صوت للحكماء، ولا مكان للعقلاء،

الشارع لا يتوقف، والمتظاهرون لا يسمعون، ودائرة العنف تتسع، والمظاهرات تزداد، ونقاط التوتر ترتفع،

اللهم أصبهم بلعنة الحراك، وارمهم بداء الفوضى، وأذقهم المر في حياتهم، وجرعهم الهوان في كيانهم.... 

--

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فتحاوي عن مهرجان غزة المركزي: للأسف لا أعلم إن تأجل أو إلتغى.. ولكن!!

السفير السعودي في لندن لديه "بار" في منزله .. ويبتسم (شاهد)

التربية تحدد موعد العودة للمدارس وتضع خطة من شقين في حال تأزم "كورونا"

مستشار هنية: العرض الذي قُدم لحماس تضمن "ما يُسمى بدولة غزة"..!

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا مصورًا يرصد خلية حزب الله اللبناني

"الأونروا" تعلن موعد دوام طلاب مدارسها للعام الجديد 2020 - 2021 بغزة

الجيش الإسرائيلي: رصد مشتبهين قرب المناطق الحدودية مع لبنان

الأخبار الرئيسية

اسرائيل:الجهاد الإسلاميّ بات العدوّ العظيم والرفيع ويملك ترسانةً عسكريّةً كبيرةً جدًا تُضاهي ترسانة حماس

43426

ساركوزي يكشف : لماذا تراجع أولمرت عن التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين؟

كوخافي: حزب الله سيهاجم ثانية ولهذا السبب امتنعنا عن قتل خليته ..

وزيرة الصحة: منحنى الإصابات بكورونا في الخليل عاد للارتفاع

99272

محلل إسرائيلي : نعرف أين يوجد قبو نصر الله"و سنكون مجبرين على الذهاب لحرب مع حزب الله