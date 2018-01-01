الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة ووقائية من الوكالة الكورية ورابطة خريجين "كويكا"

رام الله / سما /

تسلّمت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، مستلزمات طبية ووقائية من الوكالة الكورية للتعاون الدولي ورابطة خريجين كويكا في فلسطين.

ويأتي هذا الدعم للمرّة الثانية لصالح عيادتين مسحيتين حكوميتين في الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورنا بعد أن قام مكتب "كويكا" في فلسطين بدراسة مطالبهم العاجلة من المواد الاستهلاكية الطبية.

والعيادتان هما: المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، افتُتح في كانون الثاني لعام 2019 كأول مركز حكومي لعلاج مدمني المخدرات في فلسطين، يتكّون من ثلاث طوابق بقيمة اجمالية خمسة مليون دولار أمريكي. وبسبب نقص المرافق الطّبية قررت وزارة الصحة الفلسطينية استخدام المركز الوطني كمستشفى رسمي لعلاج المرضى المؤكد اصابتهم بالكورونا في محافظة بيت لحم منذ بداية الأزمة.

والعيادة الثانية، في مقر مركز جنين الشبابي، ومشروع المركز مموّل أيضاّ من الوكالة الكورية للتنمية وتمّ افتتاحه بشهر آب 2018 وهو مبنى مكّون من طابقين بما في ذلك مسرح و صالة رياضية بقيمة اجمالية بلغت 3.6 مليون دولار أمريكي. يهدف هذا المركز الى توفير بيئة تعليمية مناسبة وبيئة آمنة للشباب والنساء في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية المركز الشبابي الكوري كمستشفى ميداني لفرز مرضى الكورونا في محافظة جنين آخذة بعين الاعتبار المساحة الكافية والغرف المتوفرة بالمركز للقيام بالاختبارات الأوليّة اللازمة. هذا من شأنه تخفيف الضغط على أنظمة المستشفيات القائمة وقد قامت وزارة الصحة الفلسطينية بتجهيز المستشفى الميداني بالمعدّات اللازمة لتخدم الهدف الجديد.

وتمّ التسليم بحضور هشام سلامة المدير الاداري للمركز الوطني للتأهيل في بيت لحم وفخري أمين المستودعات بمديرية صحة جنين.

وقدّمت الوكالة الكورية ورابطة خريجين كويكا في فلسطين عبوات أكسجين 5 لتر، كمامات جراحية و كمامات من نوع، كحول طبّي، كفوف بعدّة أحجام، بدلات وقائية ، أقنعة البخاخات ، أقنعة الوجه وموازين حرارة KN95، بناءً على الاحتياجات الضرورية للعيادتين بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية