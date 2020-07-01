شاهد.. انتهاء الجولة الثالثة لدوري الفروسية بغزة

غزة / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني للفروسية, منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري في قطاع غزة 2020، والتي أقيمت على مدار 3 أيام في نادي الجواد الواقع جنوبي غرب مدينة غزة.

وشارك 160 فارسا وفارسة في منافسات قفز الحواجز عن فئات 120سم، و110سم، و100سم، و90سم، و70/80سم، و50/60سم، مثَّلوا ثلاثة أندية هي الجواد، والأصدقاء، والملكي.

وكان اتحاد الفروسية قد أكد أن نظام التحكيم لارتفاعات المتر وفوق المتر ستكون من جولتين متتاليتين، على أن يكون نظام التحكيم لفئات تحت المتر ضد الزمن.

وواصل الفارس أحمد العزازي من نادي الجواد سيطرته على فئة 120سم محققا المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، فيما شهدت هذه الفئة مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد الفارسة مي العلمي من الجولة الأولى, بسبب امتناع الخيل عن قفز الحاجز مرتين.

كما حقق العزازي المركز الأول عن فئة 110سم، واعتلى الفارس محمد أبو شريعة من النادي الملكي ذات المركز عن فئة 100سم.

أما فئة 90 سم فحافظ الفارس يوسف الخضري من نادي الجواد على المركز الأول، بينما خطف الفارس براء عياد من نادي الجواد الصدارة من زميله الفارس خالد موسى عن فئة 70/80سم.

وتوَّج اتحاد الفروسية الفائزين الذين حصلوا على المراكز الخمسة الأولى عن كل فئة، فيما تكفل نادي الأصدقاء بتقديم المكافآت المالية للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى.

كما منح مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية جوائز مالية على الفرسان الثلاثة الأوائل عن فئة 70/80 سم.







