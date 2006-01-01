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اختتام منافسات الدور الأول من بطولة الأكاديميات

الأربعاء 29 يوليو 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختتام منافسات الدور الأول من بطولة الأكاديميات


غزة / سما /

اختتمت منافسات الدور الأول من بطولة الأكاديميات الأولى لكرة القدم, التي تجري على ملعب اليرموك بغزة, بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وفي فئة 2008-2009, تأهلت فرق أكاديميات المحترفين "ب"، والوحدة "ب"، والهدف، والمحترفين "أ"، والقلعة، وتشامبيونز "أ" إلى دور الثمانية، الذي سينطلق في الرابع من أغسطس المقبل.

ويلعب في دور الثمانية, فريق أكاديمية المحترفين "ب" مع الوحدة "ب"، والمحترفين "أ" مع القلعة، وجنّبت القرعة فريقي الهدف، وتشامبيونز "أ" خوض منافسات هذا الدور.

أما في فئة 2006-2007، فتأهلت فرق أكاديميات تشامبيونز "أ"، والهدف، والمحترفين، وتشامبيونز "ب" إلى نصف نهائي البطولة.

ومن المنتظر أن تقام منافسات هذا الدور في الخامس من أغسطس المقبل، وتجمع تشامبيونز "أ" مع تشامبيونز "ب"، والمحترفين مع الهدف.

#الأكاديميات #بطولة

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