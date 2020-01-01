تحديد موعد سحب قرعة كأس اليد

غزة / سما /

حدد الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، موعد سحب قرعة بطولة كأس قطاع غزة 2020, الذي يحمل اسم المرحوم "أحمد الكرد".

وأكد محمد أبو سمرة رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد, أن قرعة البطولة ستجري الأربعاء الساعة السادسة مساء في نادي خدمات البريج بالمنطقة الوسطى.

وبيّن أبو سمرة, أن 8 فرق ستشارك في المسابقة, وهي خدمات البريج، وخدمات النصيرات، والصلاح، وخدمات جباليا, وشباب جباليا، واتحاد دير البلح، وشباب خانيونس، وخدمات الشاطئ.

يشار إلى أن البطولة يشرف عليها اتحاد اليد بقطاع غزة, وتجري برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة.