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هدف برشلونة وليفربول تحت أعين جوارديولا

الأربعاء 29 يوليو 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدف برشلونة وليفربول تحت أعين جوارديولا


وكالات / سما /

تلوح في الأفق، ملامح معركة ساخنة بين ليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة، حيث يتسابق كل فريق منهم لتعزيز خط دفاعه، ويبدو أن تلك الأندية الثلاثة تمتلك هدفاً مشتركاً.

ويحظى مدافع إشبيلية، دييجو كارلوس، باهتمام مانشستر سيتي وليفربول وبرشلونة، بعدما بصم على موسم مميز في الدوري الإسباني، قاد خلاله فريقه إلى دوري أبطال أوروبا 2020/2021.

وبحسب صحيفة “تيليجراف” البريطانية، فإن بيب جوارديولا يُراقب تطور دييجو كارلوس، قصد التعاقد معه خلال الصيف الحالي، خصوصاً وأن مانشستر سيتي بحاجة لقلب دفاع يلعب بجوار إيمريك لابورت.

وأشارت، إلى أن مانشستر سيتي يدرك صعوبة التعاقد مع خاليدو كوليبالي، مداع نابولي، بسبب ارتفاع سعره، ولذلك يرى بيب جوارديولا أن دييجو كارلوس سيكون خير شريك لإيمريك لابورت.

وأفادت، أن ليفربول مهتهم أيضاً بالحصول على دييجو كارلوس، وذلك من أجل تعويض رحيل ديان لوفرين، ونفس الأمر ينطبق على برشلونة الذي يُريد تجهيزه ليكون خليفةً للإسباني جيرارد بيكيه.

ومن المتوقع أن يُكلف دييجو كارلوس خزائن الفريق الذي سيتعاقد معه، حوالي 65 مليون يورو، مع العلم أن إشبيلية معروف بامتلاكه لمدافعين جيدين، وآخرهم كان كليمون لونجليه الذي خطفه البارسا.

#جوارديولا #مانشستر سيتي #ليفربول #برشلونة

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