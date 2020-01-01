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ماروتا مدير الإنتر يحسم حقيقة ضم ليونيل ميسي

الأربعاء 29 يوليو 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماروتا مدير الإنتر يحسم حقيقة ضم ليونيل ميسي


وكالات / سما /

أكد جوزيبي ماروتا مدير نادي إنتر ميلان أنه يركز الآن على ضمان بقاء أليكسيس سانشيز مع الفريق إلى ما بعد مباراة خيتافي، وكشف حقيقة أخبار انضمام ليونيل ميسي إلى النيراتزوري.

أبدى ماروتا انفتاحاً كبيراً في النقاش حول إمكانية ضم ميسي أسطورة برشلونة من عدمها، وأكد أنه لا يوجد نادٍ إيطالي يمكنه إتمام هذه العملية في الوقت الحالي.

قال ماروتا للصحافة الإيطالية قبل انطلاق مباراة نابولي : لا يمكن لأي نادٍ إيطالي القيام بعملية من هذا النوع في السوق بدون مساهمة مُلاك النادي بشكلٍ كبير جداً”.

استطرد مدير الإنتر : “لا يجب أن ننسى أن هناك قوانين النزاهة المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي وأن جميع الأندية متأثرة بسبب فترة التوقف الطويلة الخاصة بجائحة فيروس كورونا”.

أضاف : “سيكون من الجيد أن نرفع مستوى الدوري الإيطالي بجلب لاعب بحجم ليونيل ميسي، ولكن الآن الأمر غير مُمكن لأننا نحتاج أولاً إلى رفع قيمة حقوق نقول الدوري الإيطالي لكي يصل لنا اللاعبين الأبطال ولا يغادرون.. هناك كثير من الجدل حول حقوق النقل التلفزيوني ولكننا بحاجة إلى نقاش ما نبيعه وما نشتريه من لاعبين لزيادة قيمة العلامة التجارية للبطولة”.

اختتم حديثه عن قضية ميسي : “منذ أن أصبحت مؤسسة سونينج مالكة لنادي إنتر ميلان فقد قامت بضخ الملايين في خزائن النادي ومازالت لديها الرغبة في الاستمرار بالاستثمار..ولكن هناك خطة نتبعها وسيكون غير عادي على الإطلاق أن نفكر بأن إنتر يمكن شراء ميسي.. إنها حالة خيالية”.

وعن تطورات استقدام أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد أو تمديد إعارته قال : “الأمر ليس سهلاً فلديه عقد مع اليونايتد لمدة عامين آخرين وهو عقد ثقيل وهذا النوع من العمليات يحتاج لتقييم كبير، أنا آسف للغاية لأن سانشيز فتى ممتاز وسنكون سعداء بوجوده معناً اليوم وغداً وبعد غد”.

#ماروتا #ليونيل ميسي

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