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إنتر ميلان ينتصر على نابولي بهدفين في الدوري الإيطالي

الأربعاء 29 يوليو 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان ينتصر على نابولي بهدفين في الدوري الإيطالي


وكالات / سما /

نجح فريق إنترميلان في تحقيق فوز هام بهدفين دون رد على مُنافسه نابولي، في المُباراة التي جمعتهما على أرض ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو، وذلك في إطار الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

هدف المُباراة الأول جاء في الدقيقة 11 من الشوط الأول، وذلك بعد هجمة منظمة من فريق الإنتر، وصلت فيها الكرة لدانيلو دامبروزيو داخل منطقة الجزاء ليُسكنها شباك أليكس ميريت حارس الضيوف بمهارة رائعة.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات قبل أن ينجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في إحراز الهدف الثاني بعد مجهود رائع وفاصل مهاري مذهل اختتمه بتسديدة قوية لم ينجح حارس نابولي في إبعادها عن مرماه.

ورفع الإنتر بفوزه الثمين على ذوي القمصان السماوية رصيده من النقاط للنقطة 79، عاد بهم من جديد للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 59 في المركز السابع.

وينتظر عشاق الدوري الإيطالي مُباراة من العيار الثقيل في الجولة الأخيرة من البطولة، وذلك حينما يستضيف أتالانتا فريق إنتر على أرضه في مُباراة ستُحدد نتيجتها صاحب المركز الثاني في الكالتشيو خلف يوفنتوس الذي تُوج بطلاً للمُسابقة، فيما سيستضيف نابولي فريق لاتسيو.

#إنتر ميلان #نابولي

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