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فيرنر : أريد أن أكون جزءاً من عصر تشيلسي الجديد

الأربعاء 29 يوليو 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيرنر : أريد أن أكون جزءاً من عصر تشيلسي الجديد


وكالات / سما /

صرح الألماني تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي المنضم حديثاً إلى صفوف البلوز بأنه يرغب في أن يكون جزءاً من عصر النادي اللندني الجديد مع تواجد نجوم مميزين في القيادة أمثال فرانك لامبارد، وبيتر تشيك.

وتعاقد نادي تشيلسي مع المهاجم الشاب الألماني ابن 24 عاماً هذا الصيف، قادماً من فريق لايبزيج الألماني بمبلغ 45 مليون إسترليني.

وشاهد تيمو فيرنر مباراة فريقه الجديد الأخيرة في الدوري أمام ولفرهامبتون، والتي انتصر فيها البلوز بهدفين نظيفين، ليتواجد الفريق بشكلٍ رسمي في بطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

وتحدث تيمو فيرنر حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “أعرف اللاعبين الذين نجحوا في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في السابق مع ديديه دروجبا”.

وأضاف “مع مديري الجديد فرانك لامبارد، والمستشار الفني بيتر تشيك، إنه بمثابة حلم جميل بالنسبة لي”.

وتابع “لا أريد أن أصبح مثلهم، ولكني أريد أن أكون جزءاً من عصر تشيلسي الجديد، لذا سألعب وأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق كل شيء مع الفريق”.

الجدير بالذكر أن تيمو فيرنر نجح هذا الموسم في تسجيل 34 هدفاً، وصنع 13 آخرين في 45 مباراة شارك فيها مع لايبزيج، قبل انضمامه إلى تشيلسي.

#تيمو فيرنر #تشيلسي

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