  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فان دي بيك يكشف سبب عدم انتقاله إلى ريال مدريد

الأربعاء 29 يوليو 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان دي بيك يكشف سبب عدم انتقاله إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

كشف نجم الوسط الهولندي ، دوني فان دي بيك ، لاعب فريق اياكس أمستردام الهولندي، السبب وراء فشل صفقة انتقاله لريال مدريد الإسباني في الفترة الحالية.

و كان دي بيك مطلوباً بقوة في النادي الملكي لضمه في ميركاتو الصيف الماضي ، لكن الصفقة لم تر طريق النور و بقى اللاعب في فريق يوهان كرويف أرينا، قبل أن يرتبط من جديد طوال الأشهر الماضية بالتواجد في مدار اللوس بلانكوس.

و تحدث اللاعب مع المقربين منه بشأن فشل انتقاله للريال وقال ” عدم انتقالي إلى ريال مدريد في الوقت الحالي سببه زين الدين زيدان ( مدرب الريال ) “.

و أضاف دي بيك لبعض زملائه المقربين في غرفة ملابس أياكس ، حسبما نشرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المدريدية ، مساء الثلاثاء ” زيدان لم يرغب في ذلك ، اللوم عليه في عدم التعاقد معي في الصيف الماضي”.

و أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مؤخراً أن النادي لن يبرم صفقات ضخمة في الصيف القادم و سيسعى لتخفيض قائمة الفريق ببيع لاعبين وإعارة آخرين.

#فان دي بيك #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فتحاوي عن مهرجان غزة المركزي: للأسف لا أعلم إن تأجل أو إلتغى.. ولكن!!

السفير السعودي في لندن لديه "بار" في منزله .. ويبتسم (شاهد)

التربية تحدد موعد العودة للمدارس وتضع خطة من شقين في حال تأزم "كورونا"

مستشار هنية: العرض الذي قُدم لحماس تضمن "ما يُسمى بدولة غزة"..!

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا مصورًا يرصد خلية حزب الله اللبناني

"الأونروا" تعلن موعد دوام طلاب مدارسها للعام الجديد 2020 - 2021 بغزة

الجيش الإسرائيلي: رصد مشتبهين قرب المناطق الحدودية مع لبنان

الأخبار الرئيسية

اسرائيل:الجهاد الإسلاميّ بات العدوّ العظيم والرفيع ويملك ترسانةً عسكريّةً كبيرةً جدًا تُضاهي ترسانة حماس

43426

ساركوزي يكشف : لماذا تراجع أولمرت عن التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين؟

كوخافي: حزب الله سيهاجم ثانية ولهذا السبب امتنعنا عن قتل خليته ..

وزيرة الصحة: منحنى الإصابات بكورونا في الخليل عاد للارتفاع

99272

محلل إسرائيلي : نعرف أين يوجد قبو نصر الله"و سنكون مجبرين على الذهاب لحرب مع حزب الله