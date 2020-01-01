فان دي بيك يكشف سبب عدم انتقاله إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

كشف نجم الوسط الهولندي ، دوني فان دي بيك ، لاعب فريق اياكس أمستردام الهولندي، السبب وراء فشل صفقة انتقاله لريال مدريد الإسباني في الفترة الحالية.

و كان دي بيك مطلوباً بقوة في النادي الملكي لضمه في ميركاتو الصيف الماضي ، لكن الصفقة لم تر طريق النور و بقى اللاعب في فريق يوهان كرويف أرينا، قبل أن يرتبط من جديد طوال الأشهر الماضية بالتواجد في مدار اللوس بلانكوس.

و تحدث اللاعب مع المقربين منه بشأن فشل انتقاله للريال وقال ” عدم انتقالي إلى ريال مدريد في الوقت الحالي سببه زين الدين زيدان ( مدرب الريال ) “.

و أضاف دي بيك لبعض زملائه المقربين في غرفة ملابس أياكس ، حسبما نشرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المدريدية ، مساء الثلاثاء ” زيدان لم يرغب في ذلك ، اللوم عليه في عدم التعاقد معي في الصيف الماضي”.

و أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مؤخراً أن النادي لن يبرم صفقات ضخمة في الصيف القادم و سيسعى لتخفيض قائمة الفريق ببيع لاعبين وإعارة آخرين.