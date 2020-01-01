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الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

الأربعاء 29 يوليو 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في الضفة طالت 25 مواطنا تركزت في محافظة نابلس.

وقال نادي الأسير، إن جيش الاحتلال اعتقل 12 مواطنا من محافظة نابلس بينهم أسرى محررون وهم: خالد أبو السعود، وفؤاد فواز حنني، ونبيل كامل دبابسة، ومحمد عماد جناجرة، وفارس رشيد حشايكة، وحمزة عبد الله ياسين، ومعاذ موسى، وباسم العتبة، وعلاء الشبيري، وعاصم بشكار وشقيقه إسلام، وعلاء فطاير.

ومن القدس اعتقل الاحتلال المرابطة هنادي الحلواني، إضافة إلى مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة عناتا وهما: خليل حلوة، ومحمد حسن حلوة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بيت لحم وهم: مراد خالد الحايك، وأحمد محمد الصرعاوي، وصالح عبد جواريش، ومواطن آخر من الخليل وهو نبيل نبيه الشرباتي، والأسير المحرر مهنا خالد الشرقاوي من جنين.

يُضاف إلى المعتقلين أحمد حسن متروك (48 عاما) من مخيم طولكرم، ومحمود أحمد العزة (20 عاما) من مخيم نور شمس، وأشرف بشارات، وعبد الرحيم بشارات ونجله صخر من الحديدية في الأغوار الشمالية.

#الاحتلال #الضفة المحتلة

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