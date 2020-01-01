عرض فني يسخر من نتنياهو وسط تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

نشر فنانون إسرائيليون، صباح اليوم الأربعاء، عرضًا فنيًا وسط مدينة تل أبيب، يسخرون فيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن العرض الفني يظهر نتنياهو في صورة تمثال وهو يجلس على طاولة مليئة بالطعام والشمبانيا، وكتب تحت التمثال المنشور في ساحة رابين، عنوان "العشاء الأخير".

واحتوى العرض على تمثال قطعة من الكيك على شكل "علم إسرائيل"، ويتم إشعال الشموع، لاحتفال نتنياهو بهذا العشاء الأخير.

وبالرغم من تجاهل وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود للهجوم الذي وقع ضد المتظاهرين في تل أبيب مساء أمس، إلا أنهم خرجوا في تغريدات متتالية عبر تويتر، منتقدين نشر العرض باعتباره تحريض خطير.

وتم إعداد العرض الفني من قبل 15 فنانًا إسرائيليًا، كانوا صنعوا تمثالاً ذهبياً لنتنياهو سابقًا، وكذلك لميري ريغيف وزيرة النقل حاليًا، ما تسبب بموجة انتقادات حادة حينها.