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القبض على المتهم بقتل الشابة رزان مقبل

الأربعاء 29 يوليو 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على المتهم بقتل الشابة رزان مقبل


رام الله / سما /

قام جهاز الامن الوقائي بمديرية القدس بناء على معلومات استخبارية ومعقدة، بالقاء القبض على القاتل أحمد أبو كويك في منطقة حزما وهو قاتل المغدورة رزان مقبل من بتونيا.

وعُثر صباح امس الثلاثاء على جثة الشابة داخل مركبة بالمنطقة الصناعية في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة عمليات الشرطة في رام الله تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة لمواطنة ٢٤عاما متوفية بداخل مركبة في المنطقة الصناعية في بيتونيا .

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة وحضرت النيابة العامة والطب العدلي للمكان وباشروا باجراءت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة .

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