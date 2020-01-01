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اسرائيل تسجل رقما قياسيا: تشخيص 2062 إصابة جديدة

الأربعاء 29 يوليو 2020 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تسجل رقما قياسيا: تشخيص 2062 إصابة جديدة


القدس المحتلة / سما /

سجلت إسرائيل رقما قياسيا جديدا في عدد الاصابات .فقد تم تشخيص 2062 إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الاخيرة.وفقا لبيانات وزارة الصحة إلاسرائيلية.

ويعتبر هذا الرقم الأكبر منذ وصول الفيروس إلى إسرائيل في فبراير. تشير البيانات أيضًا إلى أن 8.4٪ من الاختبارات كانت إيجابية ، مما يعني أن واحدًا من كل 12 مشاركًا حصل على نتيجة إيجابية.

وتحتل القدس المركز الأول في عدد الإصابات المكتشفة منذ الخميس الماضي. خلال هذه الفترة ، تم تشخيص 1،753 مريضا جديدا في القدس ، وفي بني براك 922 مريضا جديدا في الأيام السبعة الماضية ، في بيت شيمش 386 ، في تل أبيب - يافا 315 ، في بتاح تكفا 299 ، في أسدود 274 ، في موديعين عيليت 266 ، في بئر السبع 256 ، العاد 241 ، في حولون 233 ، بيتار عيليت 221 ، حيفا 183 ، نتانيا 173 ، عسقلان 172 ، الطيبة 149 ، ريشون لتسيون 149 ، الرملة 145 .

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