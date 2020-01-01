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الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من نابلس

الأربعاء 29 يوليو 2020 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين، خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء: رفيديا، وفطاير، والمخفية، ورأس العين، ومفترق فروستي، والمساكن الشعبية في مدينة نابلس، وبلدات عصيرة الشمالية، وطلوزة، والباذان، وداهمت عدة منازل وفتشتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عاصم بشكار من حي المساكن الشعبية، وحمزة عبد الله ياسين من عصيرة الشمالية، و فراس رشيد حشايكة، ومحمد عماد نجاجرة من بلدة طلوزة، ونبيل كامل فالح دبابسة من بلدة الباذان، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت علاء شبيري من شارع 16 بمدينة نابلس، ومعاذ موسى من حي المخفية، وباسم العتبة من حي رأس العين.

#الاحتلال

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