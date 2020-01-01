رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس محمود عباس ونظيره الأندونيسي، والذي أطلعه فيه سيادته على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة لمنع تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية.

كما تناولت الصحف الثلاث خبر تسجيل حالة وفاة و481 إصابة بفيروس "كورونا"، وارتفاع نسبة التعافي الى 43.3%، وفق تقرير وزارة الصحة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الرئيس يطلع نظيره الأندونيسي على الجهود التي تبذلها القيادة لمنع تنفيذ مخططات الضم

_ الرئيس يهاتف الأسير المحرر هاني جعارة مهنئًا بالإفراج عنه

_ وفاة و481 إصابة بـ "كورونا" وارتفاع نسبة التعافي من الفيروس إلى 43.3%

-حجر مجموعة من الأسرى في "ريمون" بعد إصابة سجانين وعناصر من وحدات القمع بـ "كورونا"

_ العثور على جثة شابة داخل مركبة في بيتونيا

_ هارون هاشم رشيد نموذج فريد للأديب والصحفي العربي

_ 49 عاما على استشهاد المناضل "أبو علي إياد"

_ الاحتلال يهدم 5 بركسات ويجرف 14 دونما في العيسوية ومغسلة سيارات بالخضر

_ الصين تحذر من "مواجهة" مع واشنطن بعد إغلاق قنصليتي البلدين

-عورتاني: طلبة "التوجيهي" يلتحقون بمدارسهم في الخامس من آب والعام الدراسي ينطلق في السادس من أيلول

-إطلاق اسم "أم كلثوم" على أحد شوارع حيفا يثير معارضة اليمين الإسرائيلي

-مشفى الهمشري في لبنان يستبق مفاجآت كورونا

الأيام:

_ الرئيس يتحادث هاتفيا مع نظيره الأندونيسي

-خطر الفيروس يقترب من الأسرى في سجون الاحتلال.. حالة وفاة وتسجيل 481 إصابة جديدة بـ "كورونا".. الكيلة: 30-40% من التجمعات السكانية مصابة

- 7 إصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية

- مستوطنون يجرفون أراضي ويسممون مواشي والاحتلال ينفذ حملة هدم في ثلاث محافظات

- شرطة الاحتلال تداهم مجددًا مركز "يبوس" ومقر المعهد الوطني للموسيقى في القدس

-التظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو متواصلة: إغلاق شوارع في تل أبيب

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-العثور على جثة مواطنة داخل مركبة في بيتونيا

القدس:

- الاحتلال الإسرائيلي ينفذ موجة واسعة من الاعتداءات في القدس وأنحاء الضفة

- اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره الأندونيسي

- وفاة و481 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- عورتاني: العام الدراسي ينطلق في 6 أيلول وطلبة "التوجيهي" يلتحقون بمدارسهم في 5 آب

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