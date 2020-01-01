الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مراد خالد الحايك (28 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وأحمد الصرعاوي (26 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال صالح عبد جواريش، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.