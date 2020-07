السفير السعودي في لندن لديه "بار" في منزله .. ويبتسم (شاهد)

كشفت مقابلة حديثة مع السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، خالد بن بندر، أن الأخير يملك "بارا" في منزله الريفي في بريطانيا، الأمر الذي أعجب الصحفي الذي أجرى المقابلة، ما دفع السفير للتبسم.



وقال صحفي آخر، مستغربا، إن هذا السفير يمثل دولة تحمل الشهادتين على علمها، وفيها أقدس مسجدين على الأرض.



وفي المقابلة التي جرت مع الصحفي البريطاني، فريدي سايرز، لصحيفة "ذي بوست"، تحدث السفير عن السعودية، والعلاقة مع إسرائيل، ومقتل خاشقجي، وأمور أخرى.



ولفت السفير في المقابلة إلى أن السعودية لا مشكلة لديها في المساواة بين الجنسين، مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع الشريعة، وأن الأمر قابل للتكيف.

