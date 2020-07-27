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السفير السعودي في لندن لديه "بار" في منزله .. ويبتسم (شاهد)

الأربعاء 29 يوليو 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير السعودي في لندن لديه "بار" في منزله .. ويبتسم (شاهد)


وكالات

كشفت مقابلة حديثة مع السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، خالد بن بندر، أن الأخير يملك "بارا" في منزله الريفي في بريطانيا، الأمر الذي أعجب الصحفي الذي أجرى المقابلة، ما دفع السفير للتبسم.

وقال صحفي آخر، مستغربا، إن هذا السفير يمثل دولة تحمل الشهادتين على علمها، وفيها أقدس مسجدين على الأرض.


وفي المقابلة التي جرت مع الصحفي البريطاني، فريدي سايرز، لصحيفة "ذي بوست"، تحدث السفير عن السعودية، والعلاقة مع إسرائيل، ومقتل خاشقجي، وأمور أخرى.

ولفت السفير في المقابلة إلى أن السعودية لا مشكلة لديها في المساواة بين الجنسين، مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع الشريعة، وأن الأمر قابل للتكيف.


وعن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، قال ابن بندر إنه يشعر بالخجل مما فعله قتلة خاشقجي، مؤكدا على أنهم لا يمثلون الدولة السعودية، ولا الثقافة السعودية، ولا الشعب السعودي، وأن هذه ليست الطريقة التي تتعامل بها السعودية.

وأكد ابن بندر أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، لا علاقة له بالأمر.

وعن الحرب الدائرة في اليمن، قال السفير إن الحرب ليست شيئا جميلا، وإن من يريد الحرب مجنون، وإن بلاده تأمل انتهاءها لكنها تريد حلا سياسيا لم تصل له الأطراف المختلفة بعد.

وعن علاقة بلاده بإسرائيل، قال إن السعودية كانت من أواخر الدول اعترافا بإسرائيل، مشيرا إلى أنه في يوم من الأيام ستعيش الدولتان جنبا إلى جنب، لكن الرياض تقدم مصالح الشعب الفلسطيني في أي خطوة تقوم بها.

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