الخلافات تتفاقم .. أحزاب الحريديم تحاول ابتزاز نتنياهو سياسيًا

القدس المحتلة / سما /

تتفاقم الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بعد انتقالها ما بين حزب الليكود، وأزرق - أبيض، إلى الليكود مع أحزاب الحريديم "يهدوت هتوراة" و "شاس"، وذلك بسبب تمرير الميزانية، ومحاولة ابتزاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسيًا بشأن ذلك.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن أحزاب الحريديم أرسلت لزعيم الليكود نتنياهو رسالة مفادها، إنه في حال لم يتم تمرير الميزانية سواء لعام أو عامين، أو أكثر من ذلك، فإنهم لن يتعاونوا معه في أي انتخابات مقبلة.

وتطالب أحزاب الحريديم بتمرير الميزانية من أجل دعم الطلاب المتدينين اليهود والمؤسسات التابعة لهذه الطائفة المتطرفة المتشددة في إسرائيل.

وتدور الخلافات بالأساس، بشأن الميزانية، بين نتنياهو، وحليفه بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، حيث يصر الأخير على تمريرها لعامين من أجل ضمان استمرارية الحكومة وتوليه منصب رئاسة الوزراء في منتصف مهلة عمل الحكومة المقدرة بـ 4 سنوات، في حين يصر نتنياهو على أن تكون لعام وهو ما يرفض غانتس خشيةً من توجه زعيم الليكود لانتخابات جديدة بعد أن يقضي فترته لعامين في الحكومة.