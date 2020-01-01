حالة الطقس : الموجة الحارة تستمر لليوم الرابع

رام الله / سما /

تستمر الموجة الحارة بالتأثير لليوم الرابع على التوالي، وتكون الأجواء، اليوم الأربعاء، حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4-6 درجات بحيث تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً في جميع المناطق مع درجات حرارة تتراوح ما بين منتصف العشرينات إلى نهايتها، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة بوجه عام.

يوم الخميس، تستمر الموجة الحارة بالتأثير على البلاد لليوم الخامس على التوالي، وتكون الأجواء حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4-6 درجات بحيث تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في جميع المناطق مع درجات حرارة تتراوح ما بين منتصف العشرينات إلى نهايتها، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة بوجه عام.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيا في الجبال مع ظهور للسحب، في حين تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح غربية معتدلة.

بينما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيا في الجبال مع ظهور للسحب، في حين تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح غربية معتدلة.