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شركة "فيوجن" وبلدية المغراقة وجامعة فلسطين يكرمون اوائل الثانوية العامة

الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "فيوجن" وبلدية المغراقة وجامعة فلسطين يكرمون اوائل الثانوية العامة


غزة /سما/

ضمن مسؤليتها الإجتماعية قامت فيوجن لخدمات الإنترنت ممثلة بالمهندس : رامى مقداد و بالتعاون مع بلدية المغراقة وجامعة فلسطين بتكريم المتفوقين فى الثانوية العامة لعام 2020 بقرية المغراقة جنوب مدينة غزة بتقديم مجموعة من الجوائز للطلبة الحاصلين على معدلات مرتفعة.
 والجدير بالذكر أن فيوجن قامت سابقا بتقديم خدمات إنترنت لمدة عام لأوائل الطلبة فى العام 2020 فى الضفة والقطاع.
وقال المهندس رامي مقداد ان شركة فيوجن توسع من مساهماتها الاجتماعية طوال السنين الماضية في مساهمة منها للتخفيف من معاناة شعبنا المحاصر في غزة .
واضاف " نعمل جاهدين بالتعاون مع الموسسات المجتمعية والخدماتية للوصول الى اوسع شريحة باسعار رخيصة لخدمة الانترنت متكلين  على الله وايمانا منا بدور الموسسات والشركات الوطنية في التخفيف من الاعباء الملقاة على عاتق شعبنا المحاصر وسط اصرار كبير على تقديم افضل خدمة في قطاع غزة.
  
 

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