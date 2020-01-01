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إثيوبيا تعبر عن مخاوف من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال

الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إثيوبيا تعبر عن مخاوف من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال


اديس بابا /سما/

عبرت إثيوبيا عن مخاوفها من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال، حيث أكدت أن هذا الأمر يشكل تهديدا أمنيا لمنطقة شرق إفريقيا.

وأوضح موقع Daily Nation المهتم بالشؤون الإفريقية، أن هذه المخاوف جاءت بعدما قام وفد مصري منذ عدة أيام بلقاء رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في هرجيسا حيث ناقش الجانبان اقتراح القاهرة بإنشاء منشأة عسكرية في الدولة المعلنة ذاتيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي لموقع  Daily Nation: "مصر لها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي دولة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى".

وتابع: "إذا كانت نية مصر الوجود في المنطقة يشكل تهديدا لدولة ثالثة، فلن يكون ذلك مناسبا"، مشيرا إلى أنه يأمل ألا يكون ذلك على حساب إثيوبيا أو أي بلد مجاور آخر لأنه إذا كان الأمر كذلك فسيكون غير قانوني وضد الإنسانية والسلام والأمن الدوليين.

وتقع دولة أرض الصومال في القرن الإفريقي، على شاطئ خليج عدن، وبالتحديد في شمال الصومال، ويحدها إثيوبيا من الغرب، وتحدها جيبوتي من الشمال الغربي، وخليج عدن في الشمال. RT

#اثيوبيا #مصر #الجيش المصري #الصومال

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