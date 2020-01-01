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وزير الخارجية المصرية: لن نسمح بأن يتعرض أمننا القومي للخطر نتيجة لتطورات الوضع في ليبيا

الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصرية: لن نسمح بأن يتعرض أمننا القومي للخطر نتيجة لتطورات الوضع في ليبيا


القاهرة /سما/

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجة لتطورات الوضع في ليبيا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي.

وأوضح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو أن مصر حريصة على مساعدة  الليبيين في التوجه نحو حل سياسي شامل في ليبيا يعيد الاستقرار لهذا البلد الشقيق ولا يترك مجالاً لتأثير التنظيمات الإرهابية على ليبيا وجوارها.

وناقش الوزيران الأفكار المطروحة على الساحة الدولية لدفع الحل السياسي قدماً، كما أكد الوزير شكري أن مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجةً لتطورات الوضع في ليبيا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي.

واتفق الوزيران على استمرار الاتصالات فيما بينهما في سياق الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في الأزمة الليبية بهدف تحقيق الحل المنشود من قبل كافة الليبيين.

"RT"

#مصر #سامح شكري #ليبيا #الامن القومي المصري #الجيش المصري

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