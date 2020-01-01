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"الخارجية: 199 وفاة 3898 إصابة و1644 حالة تعاف في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الثلاثاء 28 يوليو 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية: 199 وفاة 3898 إصابة و1644 حالة تعاف في صفوف جالياتنا الفلسطينية


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، بين جالياتنا حول العالم بلغ 199 وفاة، و3898 إصابة، فيما سجلت 1644 حالة تعاف.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 3 إصابات جديدة في صفوفها، بولايتي شيكاغو ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات الى 2158 إصابة، ويبقى عدد حالات الوفاة 69 حالة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، انها أبلغت عن اشتباه بإصابة 4 طالبات بفيروس "كورونا"، ويخضعن للفحص والحجر الصحي، وأنها تقوم بمتابعة أوضاعهن الصحية والمعيشية وتقديم كل مساعدة ممكنة لهن.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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