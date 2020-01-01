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على إثر تكذيب "حزب الله" للجيش.. عاموس يدلين يهاجم نصر الله ويصفه بـ "المناور والكاذب"

الثلاثاء 28 يوليو 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
على إثر تكذيب "حزب الله" للجيش.. عاموس يدلين يهاجم نصر الله ويصفه بـ "المناور والكاذب"


القدس المحتلة / سما /

وصف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يدلين، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "بالمناور والكاذب"، وذلك على إثر نفي "حزب الله" تنفيذ هجوم على القوات الإسرائيلية في منطقة جبل دوف.
 
وقال يدلين، في تغريده له على تويتر، "نصر الله لم يكن ذو مصداقية في عيني فهو مناور وكاذب، لذلك، على عكس ما يبدو من تصريحاته بأنه لم يكن متورطًا في الحادث الذي وقع في جبل دوف، لقد فشل حزب الله عمليًا، أمس".
 
وأضاف، "نصر الله يستمتع كثيرًا بحقيقة أننا تحت ضغط، والذي يعتبر له أيضًا إنجازًا، ولكن الافتراض العملي في الجيش أن الحادث لم ينته، واليقظة مطلوبة لأن حزب الله لا يزال بإمكانه محاولة ضرب الجيش".
 
وطالب رئيس شعبة الاستخبارات السابق، من نصر الله التراجع عن المعادلة التي اخترعها، لأن إسرائيل لا تنوي التوقف عن العمل ضد الترسخ الإيراني في سوريا.

#الاستخبارات الاسرائيلية #حسن نصر الله #حزب الله #لبنان #الجيش الاسرائيلي

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