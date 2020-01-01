مصر.. ماذا يقصد السيسي بأن المعركة ستطول مع إثيوبيا؟

القاهرة /سما/

قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، إن معركة التفاوض التي ذكرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعني أن الدولة داعمة للتفاوض للحفاظ على حقوق مصر المائية.

وأوضح الوزير المصري السابق في تصريحات متلفزة أن مصر لم تتفاوض على الحصة المائية، ولكن على قواعد التشغيل وملء سد النهضة أيام الجفاف، وهذه نقاط الخلاف حاليا.

وأضاف علام أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد اليوم خلال حديثه على حرص مصر على التفاوض في أزمة سد النهضة، موضحا أن السيسي وضح اليوم، أن مصر ستنجح في المفاوضات لأنها تتفاوض في قضية عادلة.

وأكمل وزير الري الأسبق، أن الأداء الإثيوبي لم يكن مبشراً خلال الفترة الماضية، ولكن الرئيس أكد على حقوق مصر فى مياه النيل، وطمئن الشعب المصري بمقولة "الأسد محدش يقدر يأكل أكله".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن تعليقا على مفاوضات سد النهضة: "نحن نتحرك في معركة تفاوض، وهذا التفاوض بمنتهى الوضوح عملية ملء وتشغيل السد، ونعمل ذلك لتجنب الفترات الصعبة، وتجنب تأثيرها".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "نبذل جهدنا ومستمرون في التفاوض.. وهننجح في التفاوض، وهننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول لاتفاق يحقق لنا المصالح التي كنا نحصل عليها على مر آلاف السنين.. أقول ذلك بسبب الاهتمام الكبير في مواقع التواصل وكذلك الإعلام وهذا الأمر طبيعي، ولكن البعض يتحدث عن موضوعات وهذا ليس مسار لمصلحة الدولة".

"RT"