بالفيديو والصور: إسرائيل تنشئ جناح خاص للقوات الخاصة.. تعرف عليه

القدس المحتلة / سما /

افتتح سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جناح العمليات الخاصة، وهو تشكيل قتالي يضم وحدات النخبة التي تديرها القوات الجوية تحت جناح واحد.



وذكر موقع "إسرائيل ابديت"، أن جناح العمليات الخاصة السابع المتمركز في قاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب، يضم بين تشكيلاته، سرب الإنقاذ القتالي 669، وسرب التكتيكات الخاصة 5101، ووحدة العمليات الجوية التكتيكية.



وحسب الموقع الإسرائيلي، فإن الجناح الجديد سيقوم قريباً بتأسيس استخبارات جديدة لتقديم الدعم الاستخباراتي للعمليات الخاصة، حيث سيكمل مركز التدريب المقرر افتتاحه هيكل الجناح في عام 2022.



وقال قائد القوات الجوية اللواء "أميكام نوركين" خلال حفل الافتتاح: "نحن في زمن تغير إقليمي، مع تفشي جائحة عالمية وساحة قتالية أكثر تعقيدًا، إن قادتنا يفهمون أن هذه التغييرات تجبرنا على التكيف مع التحديات التي يحملها المستقبل".



وفي أوائل التسعينيات بعد حرب الخليج، تم اتخاذ قرار بإنشاء قيادة القوات الخاصة الجوية، حيث يتبع لتشكيل جناح عمليات خاصة الموحد، ومن مهامه إعادة تنظيم وحدات العمليات الخاصة الإسرائيلية التي عقدت في السنوات الأخيرة.



وفي السنوات الأخيرة، أجرى الفيلق واللواء الجديد العديد من التدريبات في الدول المجاورة، بما في ذلك قبرص واليونان.



ويجمع الجناح الجديد بين الإمكانات التكميلية للطائرة 669 وأصولها الحركية الجوية المتأصلة والعمليات الخاصة الموجهة نحو الأرض للقوات الجوية، ووحدة العمليات الجوية التكتيكية.



وأكد الموقع، أن الجناح يوفر دعمًا متكاملًا ومنسقًا لفيلق العمق والعمليات الخاصة الأخرى (وحدة استخبارات سيرت ماتكال والسرب الثالث عشر من الكوماندوز البحري)، مما يعكس الدور المتنامي للعمليات الخاصة في الحرب الحديثة.



وأضاف، أن الجناح السابع نشأ بسبب الاحتياجات التشغيلية والتغييرات المتزايدة والمتزايدة على الجبهات المختلفة، كجزء من عملية أوسع لتعزيز وتقوية الفعالية التشغيلية للوحدة الخاصة. ووهناك أهمية تشغيلية كبيرة لهيئة ستوحد القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي وتعزز قدرات القوات الجوية من خلال مزامنة نشاطها.



وقال قائد الجناح، الكولونيل (إي) "لقد حان الوقت لعمل ثورة في جناح العمليات الخاصة الإسرائيلية".