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محمد بن راشد ينعى الطبيب المصري محمد مشالي "طبيب الغلابة"

الثلاثاء 28 يوليو 2020 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن راشد ينعى الطبيب المصري محمد مشالي "طبيب الغلابة"


دبي /سما/

نعى الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، الطبيب المصري محمد مشالي، الملقب بـ"طبيب الغلابة"، الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر "تويتر": "الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف، 50 عاما من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

و"طبيب الغلابة"، كما يطلق عليه في مصر لتقديم خدماته الطبية للفقراء، رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر عائلته.

وكان وليد مشالي، نجل الطبيب الراحل، قد أعلن وفاته بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة في خدمة الفقراء.

#محمد بن راشد #طبيب الغلابة #مصر #محمد مشالي

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