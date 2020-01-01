جمعية بيت لحم العربية تعلن مواصلتها زراعة القوقعة وفق اتفاقيتها مع وزارة الصحة

بيت لحم /سما/

قالت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل إنها تواصل خدماتها في مجال زراعة القوقعة، موضحة أنها المقر المعتمد للتحويلات بهذا الخصوص من وزارة الصحة، وأن الاتفاقية مع الوزارة لا تزال سارية، داعية المرضى المسجلين لديها إلى عدم الاستجابة لمحاولات بعض المؤسسات والمستشفيات التواصل معهم من أجل إجراء عمليات لأطفالهم بشكل يُنافي الأخلاق المهنية والطبية.

وأكدت الجمعية العربية أنها، وفي إطار هذا العقد مع وزارة الصحة، بصدد إجراء عمليات زراعة قوقعة جديدة من خلال إجراءات توريد القواقع بمنحة من خلال مؤسسة مانحة، واتباع إجراءات وزارة الصحة، إذ سيتم توريد قوقعات ذات مواصفات عالمية بأعلى مستويات الجودة.

وأشارت الجمعية إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يستخدم بيانات الجمعية، التي تعتبر سرية وخاصة بالمستشفى والمرضى، بهدف تنفيذ أجندات أُخرى لها علاقة بتسويق سلع ومؤسسات أُخرى.