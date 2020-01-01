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غزة: الزهر تكرم المهندس رفيق عابد رئيس برنامج البنى التحتية بالاونروا

الثلاثاء 28 يوليو 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الزهر تكرم المهندس رفيق عابد رئيس برنامج البنى التحتية بالاونروا


غزة /سما/

جامعة الأزهر-غزة تكرّم مدير برنامج البنية التحتية بوكالة الغوث المهندس رفيق عابد

منحت جامعة الأزهر-غزة درعها التقديري للمهندس رفيق عابد مدير برنامج البنى التحتية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، تكريماً ووفاءً له على جهوده الجبارة ولمساته البارزة في تطور الجامعة على صعيد منشأتها الجديدة في الحرم الجامعي الجديد جنوب مدينة غزة، وكذلك لجهوده في تطوير المجتمع .الفلسطيني بشكل عام لسنوات طويلة، ولوصوله سن التقاعد، وجرى التكريم بمكتب رئيس الجامعة بحضور المهندس نبيل أبو معيلق عضو مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عمر ميلاد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور مازن حمادة نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية، والمهندس محمد الوزير مدير وحدة المشاريع بالجامعة، والمهندس عبد الناصر أبو عاصي مدير دائرة الإنشاءات بالجامعة، والمهندس راغب عطالله مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والفنية، والمهندس عصام عامر نائب مدير برنامج البنية التحتية بالوكالة، والمهندس بسام مقداد مدير المشروع من قبل برنامج البنية التحتية.

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