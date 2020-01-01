قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا مصورًا يرصد خلية حزب الله اللبناني

القدس المحتلة /سما/

أكدت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا مصورًا من مركز المراقبة في المنطقة التي رُصدت فيها خلية حزب الله اللبناني.



وقالت القناة: إنه مكثت خلية حزب الله، لدقائق طويلة داخل الأراضي الإسرائيلية، ثم غادرت المكان بعد إطلاق النار عليها من الجيش.



وأضافت القناة، أنه يسود الاعتقاد في إسرائيل بأنه لو قتل عدد من أفراد الخلية وظلت أجسادهم ملقاة في المكان لكان ذلك قد أشعل صراعا أكبر، بين الحزب اللبناني والجيش.

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وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد زعم انه قد احبط عملية تسلل شمال البلاد لخلية من حزب الله استهدفت عبور الحدود وتنفيذ عملية ضد قوات الجيش.

وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية انه قد تم افشال عملية الدخول لاحد المواقع الاسرائيلية وانه تم تصفية عناصر الخلية بمجرد دخول المنطقة الاسرائيلة في المنطقة وانه قد تم تصفية 4 من افراد الخلية.

وتحدثت مصادر عسكرية عن اندلاع اشتباكات بين جنوده ومقاومين من الطرف اللبناني، في منطقة "جبل روس" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

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في المقابل علق حـــزب الله اللبناني على على الأحداث التي جرت اليوم عند الحدود الشمالية بين فلسطين المحتلة ولبنان.

وقال الحزب في بيان له، " يبدو أن حالة الرعب التي يعيشها جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه عند الحدود اللبنانية، وحالة الاستنفار العالية والقلق الشديد من ردة فعل المقاومة على جريمة العدو التي أدت إلى استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن، و كذلك عجز العدو الكامل عن معرفة نوايا المقاومة، كل هذه العوامل جعلت العدو يتحرك بشكل متوتر ميدانياً وإعلامياً على قاعدة "يحسبون كل صيحة عليهم".

وأوضح حزب الله، أن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن احباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة.

وأكدت المقاومة الإسلامية أنه لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفها في أحداث اليوم حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر.