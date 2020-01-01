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منظمة الصحة: كورونا موجة كبيرة واحدة وليست موسمية

الثلاثاء 28 يوليو 2020 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة: كورونا موجة كبيرة واحدة وليست موسمية


رام الله /سما/

حذرت منظمة الصحة العالمية من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وقالت المنظمة اليوم الثلاثاء، إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطا موسمية.

وأوضحت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف: "الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم. ما ينبغي أن نفهمه جميعا أن هذا فيروس جديد، وسلوك هذا الفيروس مختلف". وفق روسيا اليوم

ودعت إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة.

كما حذرت من التفكير في وجود موجات للفيروس، وقالت: "ستكون موجة كبيرة واحدة. سوف تتفاوت علوا وانخفاضا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك".

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا

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