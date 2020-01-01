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القدس.. مخابرات الاحتلال تخلي سبيل اللواء النتشة

الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس.. مخابرات الاحتلال تخلي سبيل اللواء النتشة


القدس المحتلة /سما/

 أخلت المخابرات الاسرائيلية، الثلاثاء، سبيل الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة بعد تحقيق استمر نحو ست ساعات في مركز المسكوبية.

وأفاد المحامي الاستاذ احمد صفية المرافع عن اللواء النتشة ، بان المخابرات الاسرائيلية وجهت العديد من التهم السياسية للامين العام ابرزها العمل على فرض السيادة الفلسطينية في القدس.

وذكر المحامي صفية ان هذه المرة الثالثة التي يتم فيها التحقيق مع اللواء النتشة حول ذات التهمة بعد اعتقاله الاول في 5- 5 المنصرم، حيث طالت الاعتقالات في حينها عددا من كادر المؤتمر والفعاليات الوطنية الاخرى.

وكانت المخابرات الاسرائيلية قد استدعت اللواء النتشة عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء واخضعته لتحقيق متواصل حتى الثالثة عصرا . ويأتي هذا الاجراء التعسفي في سياق الهجمة الاسرائيلية الشرسة على المدينة المقدسة والتي تطال كل ما هو فلسطيني بشرا وحجرا.

#المخابرات الاسرائيلية #اللواء النتشه

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