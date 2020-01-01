جيش الاحتلال يقرر تعزيز الحدود الشمالية بمنظومات نيران متطورة وقوات خاصة

القدس المحتلة /سما/

قرر جيش الاحتلال اليوم تعزيز قيادته الشمالية العسكرية على الحدود الشمالية بمنظومات نيران متطورة.

وذكرت نائب المتحدث باسم جيش الاحتلال "انه بناءً على تقييم الوضع في الجيش تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة".

وكان جيش الاحتلال نشر قبل يومين القبة الحديدية على الحدود الشمالية وذلك خشية من رد حزب الله على مهاجمة اهداف اسرائيلية.

وأصدر وزير الجيش الاسرائبلي غانتس تعليمات لقواته بالبقاء في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وجبهة الجولان.

واكد رئيس الوزراء الاسرائيبي بنيامين نتانياهو ان إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا على الحدود الشمالية.

وقال نتانياهو "إن إسرائيل لن تتهاون مع أي اعتداء على قواتها او تهديد لامن مواطنيها".

وحمل نتانياهو لبنان وسوريا المسؤولية عن "أي اعتداء قد ينطلق من اراضيهما ضد إسرائيل".

وكان حزب الله نعى علي كامل محسن، وهو قيادي بارز في الحزب وينحدر من جنوب لبنان، واستشهد محسن في غارة إسرائيلية قرب مطار دمشق.