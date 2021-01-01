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"الأونروا" تعلن موعد دوام طلاب مدارسها للعام الجديد 2020 - 2021 بغزة

الثلاثاء 28 يوليو 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تعلن موعد دوام طلاب مدارسها للعام الجديد 2020 - 2021 بغزة


غزة /سما/

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، موعد دوام طلاب مدارسها مع بداية العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 في كافة محافظات القطاع.

وقالت الأونروا، في بيان لها، إن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 لطلاب مدارس الوكالة في غزة سيكون السبت بتاريخ الثامن من أغسطس القادم.

وأضافت أن دوام معلمي "الأونروا" في المدارس يبدأ اعتباراً من الأربعاء الموافق الخامس من شهر أغسطس أي قبل الطلبة بثلاثة أيام؛ من أجل التجهز للعام الدراسي.

ودخل طلاب وغالبية معلمي مدارس وكالة الغوث في إجازة منذ فرض حالة الطوارئ والإغلاق في فلسطين؛ بسبب وباء "كوفيد 19"، حيث تم إتباع آلية معينة لدوام مدير المدرسة ونائبه خلال تلك الفترة.



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#الاونروا #غزة #مدارس الأونروا

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