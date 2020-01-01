  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مرفق رابط الفحص: "الأوقاف بغزة" تعلن صرف مكافأة مالية لنحو 1500 متطوعًا لديها

الثلاثاء 28 يوليو 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط الفحص: "الأوقاف بغزة" تعلن صرف مكافأة مالية لنحو 1500 متطوعًا لديها


غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الثلاثاء، عن صرف مكافأة مالية لنحو 1500 متطوعًا يعملون لديها في المساجد من الخطباء والأئمة والمحفظين والوعاظ والمؤذنين والأذنة ذكورًا وإناثًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه سيتم صرف مبلغ 150 شيكل مكافأة لكل متطوع، ممن ليس لهم مصدر دخل، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 29 / 7 / 2020م الساعة 9:00 صباحًا، من خلال مديريات الأوقاف التابعين لها

وأشارت إلى انه بإمكان الأخوة المتطوعين الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع الوزارة الالكتروني http://palwakf.ps/ar/makroma من خلال رقم الهوية.

#وزارة الاوقاف #قطاع غزة #رواتب

الأكثر قراءة اليوم

مجندة "إسرائيلية" كادت ان تشعل حرباً مع حزب الله

هدوء حذر يخيم على الحدود الشمالية.. الاحتلال يزعم تصفية 4 من عناصر حزب الله

إسرائيل تهدد قيادات من “حماس” في الضفة لتخريب جهود المصالحة مع “فتح”

حزب الله يفند ادعاءات الاحتلال: لم يحصل إطلاق نار من طرفنا في أحداث اليوم وردنا آت حتماً..

"حزب الله يلعب بالنار"... نتنياهو ووزير جيشه يتوعدان لبنان برد قوي وحاد...

الحكومة تعلن الإجراءات والتدابير المتخذة قبل وخلال أيام عيد الأضحى..

بوساطة من الهيئة المستقلة.. توقيع اتفاق بين "حمد والمدهون" لتنظيم عمل وزارة التنمية بغزة

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : حالة وفاة و481 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التربية تحدد موعد العودة للمدارس وتضع خطة من شقين في حال تأزم "كورونا"

p

6 سنوات على العملية .. القسام ينشر التفاصيل الدقيقة لعملية "ناحل عوز"

مجندة "إسرائيلية" كادت ان تشعل حرباً مع حزب الله

معاريف: حادثة أمس قد تؤدي إلى مواجهة أكبر على الجبهة الشمالية