مرفق رابط الفحص: "الأوقاف بغزة" تعلن صرف مكافأة مالية لنحو 1500 متطوعًا لديها

غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الثلاثاء، عن صرف مكافأة مالية لنحو 1500 متطوعًا يعملون لديها في المساجد من الخطباء والأئمة والمحفظين والوعاظ والمؤذنين والأذنة ذكورًا وإناثًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه سيتم صرف مبلغ 150 شيكل مكافأة لكل متطوع، ممن ليس لهم مصدر دخل، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 29 / 7 / 2020م الساعة 9:00 صباحًا، من خلال مديريات الأوقاف التابعين لها

وأشارت إلى انه بإمكان الأخوة المتطوعين الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع الوزارة الالكتروني http://palwakf.ps/ar/makroma من خلال رقم الهوية.