بلدية نابلس تقرُّ عدداً من التدابير المتعلقة باستقبال عيد الأضحى

نابلس /سما/

أقرّت بلدية نابلس، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الاجراءات والتدابير المتعلقة باستقبال عيد الأضحى المبارك، بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء، والقاضي بفتح المحلات التجارية حتى منتصف ليل يوم الخميس - الجمعة القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة لرؤساء الدوائر والأقسام المختلفة في البلدية مناقشة ووضع الترتيبات المتعلقة باستقبال العيد.

ومن التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال هذه المناسبة، تهيئة الملعب البلدي ومجمع الكراجات الشرقي لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف. وستقوم الأقسام ذات العلاقة بتنظيف وتعقيم الموقعين بالكامل، على أن يطلب من المصلين إحضار سجاجيد الصلاة معهم، وارتداء الكمامات والكفوف، والالتزام بالتباعد الجسدي وكافة شروط السلامة العامة.

بدورها، ستقوم فرق أقسام الحراسة والتفتيش والصحة والبيئة التابعة للبلدية، بهدف تهيئة أجواء مريحة للمتسوقين من أبناء المدينة وزوارها، وتنظيم الأسواق وعملية التسوق.

وستقوم طواقم أقسام الصحة والزراعة والحركة بتنظيف وتهيئة المقبرتين الشرقية والغربية، تحضيراً لاستقبال العيد، فيما ستقوم طواقم الصحة والحركة والاطفائية بشطف وتعقيم منطقة الدوار ومحيطها بعد عملية التنظيف ليلة العيد.

وأكد طبيلة أن البلدية ستسخر كل الإمكانيات المتوفرة من أجل ضمان سلامة المواطنين وراحتهم، داعياً إياهم إلى التعاون مع طواقم البلدية ومساندتها.