الإفراج عن الأسير ناجي الأشقر بعد 18 عاماً في الأسر

رام الله /سما/

أفرجت إدارة سجن النقب الصحراوي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير ناجي أسعد الأشقر (37 عاماً) من عزبة الأشقر جنوب قلقيلية بعد قضاء 18 عاماً في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير الأشقر في الـ 29 من تموز عام 2002، وتعرض لتحقيق قاسٍ لمدة شهرين، واتهمه الاحتلال بالانتماء لكتائب شهداء الأقصى، وتنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال.

وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً، وفي منتصف آب من عام 2015، فرضت إدارة السجون على الأسير الأشقر العزل الإنفرادي في زنازين سجن جلبوع، بتهمة محاولة الهرب وحرمته من الزيارة وفرضت عليه غرامة مالية باهظة.