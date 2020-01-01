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الحكم المحلي: صرف 2.8 مليون شيقل لصالح 2500 عامل في قطاع غزة

الثلاثاء 28 يوليو 2020 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم المحلي: صرف 2.8 مليون شيقل لصالح 2500 عامل في قطاع غزة


رام الله /سما/

 وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية على صرف مبلغ 2.8 مليون شيقل لصالح 2500 عامل يعملون مع بلديات قطاع غزة، وذلك ضمن برنامج المشاريع الطارئة المنفذ من خلال الصندوق وبتمويل البنك الدولي.

وأكد الصالح على أهمية مساعدة هذه الشريحة من ابناء شعبنا، خاصة في غزة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها والضائقة المالية التي نواجهها، في الايفاء بالتزاماتهم وشراء مستلزماتهم واسعاد اسرهم مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وأضاف الصالح، ان هذا الدعم هو استمرارا للدعم المتواصل لاهلنا في قطاع غزة، الذي يقدم من خلال الحكومة الفلسطينية عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في العديد من المجالات دون انقطاع طوال السنوات السابقة بالرغم من ظروف الانقسام والحروب والحصار التي تعصف بالقطاع.

يذكر ان هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الطارئه كثيفه العماله لتحسين خدمات البلديات في قطاع غزة، ويهدف الى مساعدة البلديات في تمويل خدمات اساسيه للحد من اثار الازمه الماليه على قدرة البلديات في تقديم الخدمات، عبر مشاريع تخلق فرص عمل مؤقته للمساعده في معالجه ازمة البطاله المرتفعه في قطاع غزة.

#وزير الحكم المحلي #مجدي الصالح #رواتب #غزة

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