نتنياهو: إسرائيل جاهزة (لمواجهة) أي سيناريو.. ولا أنصح أحدًا باختبار الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، العملية العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعا بالهامة.



وأضاف نتنياهو، خلال تقييم للوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، أن "كل ما يحدث الآن هو نتيجة لمحاولة إيران وأذرعها في لبنان للتموضع عسكريًا في المنطقة. ولا أنصح أحدًا باختبار الجيش الإسرائيلي. ونحن مصرون على الدفاع عن أنفسنا".



وأوضح، "انطباعي هو أن الجيش الإسرائيلي جاهز جيدًا لمواجهة أي سيناريو محتمل. وسننفذ كل ما ينبغي من أجل الدفاع عن أنفسنا، وأنصح حزب الله أن يأخذ هذه الحقيقة البسيطة بالحسبان. وإسرائيل جاهزة (لمواجهة) أي سيناريو".



وشارك في تقييم الوضع إلى جانب نتنياهو كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وقائد المنطقة الشمالية ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وضباط كبار آخرون، استمعوا إلى تقارير أمنية حول الأحداث في مزارع شبعا أمس. وبرز غياب وزير الجيش ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، عن هذه المداولات.



وفي تفاصيل الحدث، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء، إن المجندات اللاتي تراقبن الحدود بواسطة كاميرات وتقنيات إلكترونية رصدن خلية "مسلحة" تتجه إلى موقع "غَلديولا" الإسرائيلي في مزارع شبعا. وبعد أن دخل أفراد الخلية لأمتار معدودة إلى المزارع، صدر الأمر وفتح الجيش الإسرائيلي النار باتجاههم بشكل مكثف. والخلية، التي ضمت بين ثلاثة لخمسة مقاتلين، انسحبت عائدة إلى لبنان. "وقد انتهى الحادث من دون إصابات".