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وزارة الصحة : حالة وفاة و481 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : حالة وفاة و481 إصابة جديدة بفيروس كورونا


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و481 إصابة جديدة بفيروس كورونا و537 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة




كما أعلنت الوزارة ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 43.3% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 56.1% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6% مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة و481 إصابة جديدة بفيروس كورونا و537 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين بعد إجراء 4641 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، الاثنين، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 7824 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6033، وحالات الوفاة إلى 81 حالة.

وأوضحت أن نسبة التعافي استمرت بالارتفاع في محافظة الخليل، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 355 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طوباس 17 حالة، و53 في محافظة رام الله والبيرة، و100 حالة في ضواحي القدس، 7 حالات في محافظة قلقيلية، 5 حالات في طولكرم.

وتابعت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 164 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 222 إصابة جديدة، محافظة الخليل 180 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 13 إصابة، محافظة طولكرم 4 إصابات، محافظة بيت لحم 15 إصابة، محافظة جنين 15 إصابة، محافظة نابلس 7 إصابات، محافظة أريحا 16 إصابة، محافظة قلقيلية 6 إصابات، محافظة طوباس 3 إصابات.

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