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التربية تحدد موعد العودة للمدارس وتضع خطة من شقين في حال تأزم "كورونا"

الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تحدد موعد العودة للمدارس وتضع خطة من شقين في حال تأزم "كورونا"


غزة / سما /

أعلن وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني، عن الموعد الافتراضي لبدء العام الدراسي لمحافظات الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أنه سيبدأ في السادس من سبتمبر القادم.

وأشار في مؤتمر صحفي عقده ظهر يوم الثلاثاء برام الله، للإعلان عن تفاصيل بدء العام الدراسي الجديد، إلى أن التعليم الوجاهي هو الذي سيكون معتمداً، منوهًا إلى أنه سيتم الانتقال للتعليم عن بعد في حال تأزم الوضع فيما يتعلق بفيروس (كورونا).

وقال عورتاني: يكون للتعليم الوجاهي على ورديتين من الساعة الثامنة صباحاً للثانية بعد الظهر، من صفوف الأول حتى الرابع.

وأكد أن الوضع يجري على قدم وساق لإنشاء قناة تعليمية حكومية، مشيراً إلى أنه لا موعد محدداً لذلك، فيما قال أن الوزارة ستستعين بقنوات تلفزيونية موجودة، لبث حصص متلفزة.

وشدد على أنه من تاريخ الخامس من أغسطس المقبل، سيعود التعليم النظامي لطلبة التوجيهي، فيما وقت التعليم الوجاهي سيتقلص إلى النصف.

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