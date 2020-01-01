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بالتل تُعيّن المهندس محمد أبو نحلة مديرًا لإدارتها في قطاع غزّة

الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالتل تُعيّن المهندس محمد أبو نحلة مديرًا لإدارتها في قطاع غزّة


غزة / سما/

عيَّنت شركة الاتصالات الفلسطينية - بالتل، المُهندس محمد أبو نحلة مديراً لإدارتها في قطاع غزّة ليتولى مهام إدارة الشركة في القطاع خلفاً للسيد خليل أبو سليم.

من جانبه؛ أكّد السيد معن ملحم المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أنّ اختيار الزميل أبو نحلة جاء نتيجة لنجاحه خلال الفترة السابقة وقدرته على إدارة المهام الموكلة له بمسؤولية والتزام كبير، وأضاف نحن على ثقة تامة بكافة أفراد عائلة بالتل ونؤمن بأننا سنصل الى التغيير الذي نسعى له بهمتهم وقدرتهم العالية.

وفي حديثه عن تجربة العمل في "بالتل" أعرب أبو نحلة عن فخره الشديد بكونه أحد أفراد عائلة الاتصالات الفلسطينية رائدة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين والتي يعمل موظفوها بولاء وإخلاص شديد لخدمة المواطن الفلسطيني من خلال تزويده بأفضل الخدمات وفي كافة الظروف، وأضاف أبو نحلة "المسؤولية كبيرة والتحدي في غزة كبير جدا نتيجةً للقيود المفروضة من قبل الاحتلال ومنعه إدخال أية مواد لبالتل إضافة للسرقات الأخيرة التي تعرضت لها مستودعات بالتل"؛ وبالرغم من ذلك فقد أكد أبو نحلة أن بالتل مستمرة بتقديم خدماتها وفق الإمكانيات المتوفرة وستسعى لتذليل العقبات التي تواجهها في القطاع.

والجدير ذكره؛ أنّ المهندس محمد أبو نحلة تمت ترقيته من منصب المدير التجاري للشركة الى منصب مدير إدارة الشركة في غزة نتيجة لنجاحاته المميزة منذ انضمامه لفريق عمل الشركة.

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