اقتصاد غزة تقر خطتها لمراقبة منتجات ومستلزمات العيد

غزة / سما /

أقرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، خطتها لمراقبة ومتابعة منتجات ومستلزمات العيد، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان للوزارة، فإن الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة شرعت في تنفيذ جولات صباحية على محلات الحلويات والأسواق والمحال التجارية للتفتيش على بضائع ومستلزمات العيد، وكذلك جولات مسائية تمتد حتى ساعات متأخرة للرقابة والتفتيش على محلات بيع المكسرات والشوكولاتة.

‏وقال عبد الفتاح أبو موسى مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك، إن الإدارة وضعت خطة لمتابعة الأسواق والمحال والمطاعم خلال هذه الأيام وحتى انتهاء عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى أن يوم الخميس القادم، الذي يصادف وقفة عرفة سيكون يوم عمل رسمي لطواقم حماية المستهلك لمتابعة حالة الأسواق وعمل جولات على محال الحلويات والمكسرات والشوكولاتة والتأكد من صلاحيتها وتاريخ الانتاج والانتهاء.

‏وأكد أن الطواقم ستنفذ جولات صباحية ومسائية لمتابعة المحال التجارية والأسواق والمطاعم والبسطات المنتشرة في الأماكن العامة.

وأشار إلى أن الطواقم ستنتشر خلال أيام عيد الأضحى في كافة محافظات قطاع غزة للرقابة على اللحوم وعلى محلات الجزارة ومتابعة مدى ملائمة ومطابقة اللحوم للمواصفات الفلسطينية حتى لا يقع المواطنين في حالات غش عند شراء اللحوم لا سيما الأحشاء.

وبين أنه سيتم خلال أيام العيد التفتيش على محلات الجزارة، والتأكد من صلاحية اللحوم وخاصة الاحشاء، وتحديدًا الكبد على أنها طازجة وليست مجمدة.

وأوضح أبو موسى أنه سيتم تنظيم جولات طارئة على المطاعم والمتنزهات والأماكن التي تنشط فيها بيع السندوتشات للتأكد من مطابقة هذه اللحوم المشوية للمواصفات الفلسطينية، لافتًا الى أن دائرة الموازين والمكاييل ستواصل عملها في مراقبة الموازين والمكاييل بمزارع المواشي حتى رابع يوم من عيد الأضحى المبارك.