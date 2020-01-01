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الساحة الفنية العراقية تخسر نجمين بارزين في يوم واحد

الثلاثاء 28 يوليو 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الساحة الفنية العراقية تخسر نجمين بارزين في يوم واحد


وكالات / سما /

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، ، عن وفاة كل من الفنان الكوميدي خلف ضيدان، الذي سبق أن أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، والشاعر صباح الهلالي بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة الفنانين العراقيين في بيان لها: "ننعي الفنان خلف ضيدان، الذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان".

واشتهر ضيدان، بالأدوار الكوميدية في المسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعماله، مسلسل برج العقرب وصيام غزال، ومسرحية بين مريدي ولندن، وليلة ويوم، وحفلة سيد محترم.

كذلك، نعت النقابة الهلالي، الذي توفي عن عمر ناهز 51 عاما بعد صراع مع المرض.

والهلالي من مواليد بغداد 1969، قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والفنون الشعبية والشعر الغنائي. ومنذ عدة أشهر تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى مدينة الطب في بغداد حيث كان يرقد فيه.

#العراق #فنانون

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