من قصد تيم حسن في تغريدته “المهزوم لا يرغب في مواجهة نفسه”؟

وكالات / سما /

من قصد النجم السوري تيم حسن بتغريدته الغامضة التي استخدم فيها عبارة ابن خلدون الشهيرة ؟ حيث غرّد عبر حسابه الرسميّ على “تويتر “قائلاً “إن المهزوم في حقيقـة الأمـر لا يرغب في مواجهـة نـفـسـه ويهرب منها، فلا يملك إلا أن يرتمي في أحضان الآخر الغـالــب ويصير ذوبانه في الآخر من خلال التقليد ، نوعاً من العقاب المستتر للذات يمارسه المغلوب على نفسه لِما ارتكبت نفسه من تقصير أدى للهـزيـمــة”.

وأثارت هذه التغريدة التساؤلات في الأوساط التي استغربت من هي الجهة التي أراد تيم توجيه الرسالة إليها ولماذا ؟

الى ذلك ، دعا النجم تيم حسن متابعيه ومحبيه إلى التصويت لحلم ابنه ورد الذي أراد أن يكون عالماً فيزيائيّاً فلكياً ،خلال تعليقه على مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “إنستغرام” ،ظهر فيه ابنه ورد وهو يتحدث عن مستقبله وحلمه في الحياة ،وتمنى له التوفيق بقوله :بالتوفيق انشالله بابا حبيبي”.