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بصمات أصابع على قدح جعة تكشف مرتكب جريمة قتل مر عليها 27 عاما

الثلاثاء 28 يوليو 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بصمات أصابع على قدح جعة تكشف مرتكب جريمة قتل مر عليها 27 عاما


وكالات / سما /

قضت محكمة في مدينة كوبورج شرقي ألمانيا بسجن طالب لجوء سابق من رومانيا لتسعة أعوام ونصف العام لإدانته بجريمة قتل ارتكبها قبل أكثر من 27 عاما.

وكان الادعاء يطالب بسجن الرجل(63 عاما) لمدة 11 عاما، إذ اتهمه بقتل زميله في غرفة بنُزُلِ للاجئين في تشرين ثان/نوفمبر عام 1992 بضربه بقدح جعة، ووفقا لوصف الادعاء، فقد كان المجني عليه، وهو من رومانيا ايضا، راقدا ووجه إلى الحائط ولم يكن يتوقع الهجوم.

وكتب الادعاء في صحيفة الدعوى أن " الرجل متهم لهذا السبب بقتل إنسان غدرا".

وكان قد تم القبض على الرجل بعد أيام قليلة من الجريمة في ميونخ وتم ترحيله إلى رومانيا، بعد أن قدم عدة طلبات لجوء في ألمانيا بأسماء مزورة، وقد عاد الرجل مرة أخرى إلى دائرة اهتمام جهات التحقيق في ألمانيا بعد العثور على أداة الجريمة و مقارنة بصماته مع البصمات الموجودة عليها.

وتم إلقاء القبض على الرجل في رومانيا في العام الماضي وتم تسليمه إلى ألمانيا.

#محكمة #بصمة #ألمانيا

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