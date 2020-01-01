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الاحتلال يهدم مغسلة سيارات ويستولي على معدات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الثلاثاء 28 يوليو 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مغسلة للسيارات، واستولت على كافة المعدات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب البلدة، وهدمت المغسلة، واستولت على كافة المعدات التي تعود للمواطن أحمد عبد السلام السير، بحجة عدم الترخيص.

وأشار بريجية إلى أن الاحتلال كان قد أخطر المواطن السير بالهدم الإداري لمدة ٩٦ ساعة في شهر آذار/مارس الماضي.

يشار إلى أن منطقة أم ركبة تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية، تمثلت بهدم منشآت، واخطار منازل بوقف البناء فيها.

#الاحتلال #بلدة الخضر

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